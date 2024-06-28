12-летняя девочка попала под поезд в Самарской области

В пятницу, 28 июня, в Самарской области ребенок попал под поезд. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
ЧП произошло на 1052 км вблизи железнодорожной платформы Авдеева (неподалеку от Чапаевска). Под электропоезд попала 12-летняя девочка, переходившая железнодорожные пути.
Машинист пытался предотвратить столкновение, но избежать этого не удалось. Пострадавшая получила травму руки и попала в больницу.
Центральное МСУТ СК России начало доследственную проверку по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!