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12-летняя девочка попала под поезд в Самарской области

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 июня, в Самарской области ребенок попал под поезд. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

ЧП произошло на 1052 км вблизи железнодорожной платформы Авдеева (неподалеку от Чапаевска). Под электропоезд попала 12-летняя девочка, переходившая железнодорожные пути.

Машинист пытался предотвратить столкновение, но избежать этого не удалось. Пострадавшая получила травму руки и попала в больницу.

Центральное МСУТ СК России начало доследственную проверку по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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