На реке Самара судно повредило мукомольный завод

В Самаре устанавливаются обстоятельства навала судна на транспортированную конструкцию мукомольного завода. Центральным МСУТ СК России по факту происшествия на реке организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
Вечером 22 июня судно "Алриша" из Нижнего Новгорода в результате навала на конструкцию рукава зерномета самарского мукомольного завода причинило ему технические повреждения.
Пострадавших нет, разлива топлива не произошло, судно повреждений не получило.
Предварительно, причиной происшествия послужил сильный ветер, из-за которого судно начало самостоятельное движение и навалилось на конструкцию завода.
Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!