На реке Самара судно повредило мукомольный завод

В Самаре устанавливаются обстоятельства навала судна на транспортированную конструкцию мукомольного завода. Центральным МСУТ СК России по факту происшествия на реке организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

Вечером 22 июня судно "Алриша" из Нижнего Новгорода в результате навала на конструкцию рукава зерномета самарского мукомольного завода причинило ему технические повреждения.

Пострадавших нет, разлива топлива не произошло, судно повреждений не получило.

Предварительно, причиной происшествия послужил сильный ветер, из-за которого судно начало самостоятельное движение и навалилось на конструкцию завода.

Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.