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В Тольятти четырехлетний мальчик погиб после падения из окна

ТОЛЬЯТТИ. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители проводят проверку из-за гибели в Тольятти четырехлетнего мальчика. ЧП произошло 7 июля в доме на ул. Ворошилова, 4а. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы.

Фото: t.me/tltvip

"Упал с седьмого этажа! Четыре года ребенку, умер в карете скорой помощи", — рассказали местные жители.

В комментариях написали и соседи. По их информации, родительница мальчика могла в это время выпивать и узнала о случившемся от других жителей.

"Соседи долбили в дверь, и никто не ответил. А потом она вышла на улицу", — пишет Надежда Ш.

По данным Волга Ньюс, по факту случившегося проводят проверку сотрудники СУ СКР по Самарской области. Случаи падения детей из окон нередки. Например, в 2023 г. из окна третьего этажа в Крутых Ключах выпала девочка. Сообщалось, что она выжила. О мерах профилактики регулярно сообщают сотрудники регионального управления Следственного комитета.

"Для предупреждения таких несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Москитная сетка не может выдержать вес ребенка: ее крепления мгновенно ломаются и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Не приучайте детей к игре на окне, не оставляйте маленьких детей без присмотра взрослых, исключите любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмированию путем выпадения из окон. Во избежание несчастных случаев необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. Взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми", — рассказывали в официальных аккаунтах весной этого года в СУ СКР по Самарской области.

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