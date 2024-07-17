Отдых на озере закончился гибелью для 67-летнего самарца

В среду, 17 июля, в Красноглинском районе Самары погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
67-летний мужчина отдыхал с семьей на необорудованном пляже на оз. Белом. Он пошел купаться, перед этим употребив алкоголь, и утонул.
Тело погибшего извлекли из озера водолазы областной ПСС.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.