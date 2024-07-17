Отдых на озере закончился гибелью для 67-летнего самарца

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 17 июля, в Красноглинском районе Самары погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области