Александр Бастрыкин взял на контроль дело травмирования ребенка в самарской школе

Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о травмировании несовершеннолетней во время занятий в школе в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.
В Информационный центр СК России обратилась самарчанка, которая сообщила, что в сентябре 2021 г. ее 12-летняя дочь получила компрессионный перелом позвонков во время урока физкультуры. До настоящего времени виновные наказания не понесли.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и завершению расследования в кратчайшие сроки, о чем представить доклады.
Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!