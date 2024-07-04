Александр Бастрыкин взял на контроль дело травмирования ребенка в самарской школе

Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о травмировании несовершеннолетней во время занятий в школе в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

В Информационный центр СК России обратилась самарчанка, которая сообщила, что в сентябре 2021 г. ее 12-летняя дочь получила компрессионный перелом позвонков во время урока физкультуры. До настоящего времени виновные наказания не понесли.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и завершению расследования в кратчайшие сроки, о чем представить доклады.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.