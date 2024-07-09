В озере в Отрадном утонул мужчина

В понедельник, 8 июля, в 10:10 водолазы отряда специального назначения проводили поиски утонувшего 50-летнего мужчины на акватории озера Океанчик в Отрадном.
Днем ранее на берегу разместилась компания отдыхающих. Ночью один из них пошел купаться и обратно не вернулся.
Поиски проводились по заявлению сотрудников полиции. Водолаз работал при "нулевой" видимости. Было обследовано около 2,5 тыс. кв. м дна водоема. В 13.20 утонувшего обнаружили на глубине двух метров и доставили до береговой линии.
Причина случившегося очевидна: купание в необорудованном месте, сообщает ПСС по Самарской области.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!