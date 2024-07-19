В Самаре ребенок дрейфовал на куске пенопласта по Волге

В четверг, 18 июля, в Самаре на Волге спасли 12-летнего мальчика. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Около спуска ул. Венцека ребенок дрейфовал вниз по течению на куске пенопласта. Его относила в сторону пассажирских причалов.

В 17:58 спасатели подняли мальчика из воды, доставили на спасательную станцию и передали родителям.