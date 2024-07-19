В Самаре ребенок дрейфовал на куске пенопласта по Волге

В четверг, 18 июля, в Самаре на Волге спасли 12-летнего мальчика. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Около спуска ул. Венцека ребенок дрейфовал вниз по течению на куске пенопласта. Его относила в сторону пассажирских причалов.
В 17:58 спасатели подняли мальчика из воды, доставили на спасательную станцию и передали родителям.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.