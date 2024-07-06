За день в Самарской области на водоемах погибли два человека

В субботу, 6 июля, в 14:50 поступило сообщение о том, что очевидцами были проведены работы по извлечению тела погибшего 75-летнего мужчины из озера Малое Рыболовное в Центральном районе Тольятти.
Второй случай произошел в Кинель-Черкасском районе. В 16:10 стало известно об извлечении очевидцами из реки Большой Толкай в селе Ерзовка погибшего 65-летнего мужчины.
На обоих водоемах не было оборудованных пляжей и спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
МЧС России в очередной раз напоминает:
- купайся на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели;
- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не находись в воде более 10-15 минут во избежание переохлаждения;
- не прыгай и не ныряй в воду в неизвестном месте;
- не оставляй детей без присмотра у воды;
- не заплывай в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!