За день в Самарской области на водоемах погибли два человека

В субботу, 6 июля, в 14:50 поступило сообщение о том, что очевидцами были проведены работы по извлечению тела погибшего 75-летнего мужчины из озера Малое Рыболовное в Центральном районе Тольятти.

Второй случай произошел в Кинель-Черкасском районе. В 16:10 стало известно об извлечении очевидцами из реки Большой Толкай в селе Ерзовка погибшего 65-летнего мужчины.

На обоих водоемах не было оборудованных пляжей и спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

МЧС России в очередной раз напоминает:

- купайся на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели;

- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;



- не находись в воде более 10-15 минут во избежание переохлаждения;

- не прыгай и не ныряй в воду в неизвестном месте;

- не оставляй детей без присмотра у воды;

- не заплывай в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.