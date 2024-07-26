В центре Самары обвалился асфальт на проезжей части

ЧП произошло у Струковского сада, недалеко от Драмтеатра в Самаре.
"Асфальт обвалился под колесом машины прямо на моих глазах. Может рядом едущая машина провалиться по незнанию", — рассказал читатель Волга Ньюс.
Обвал грунта на дороге в Самаре происходит не впервые. Однажды из-за такого ЧП на дороге даже перевернулся грузовик.
Последние комментарии
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.