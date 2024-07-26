В центре Самары обвалился асфальт на проезжей части

ЧП произошло у Струковского сада, недалеко от Драмтеатра в Самаре.

"Асфальт обвалился под колесом машины прямо на моих глазах. Может рядом едущая машина провалиться по незнанию", — рассказал читатель Волга Ньюс.

Обвал грунта на дороге в Самаре происходит не впервые. Однажды из-за такого ЧП на дороге даже перевернулся грузовик.