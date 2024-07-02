Самолет из Самары с подозрением на дефект шасси приземлился в Москве

В Москве сел самолет из Самары с предположительным дефектом шасси. Об этом сообщает gazeta.ru.

Airbus 320 приземлился в 14:24 в аэропорту Шереметьево. До посадки у экипажа возникли подозрения на разрушение пневматики шасси воздушного судна.