В Самаре сел из-за неисправности рейс Анталия — Казань

Западно-Сибирская транспортная прокуратура ведет проверку инцидента, из-за которого самолет экстренно сел в Самаре.
По предварительным данным, около 22:00 9 июля экипаж самолета AZUR air, следовавший из Антальи в Казань, из-за технической неисправности сел на запасной аэродром в Самаре.
На борту было 10 членов экипажа и 339 пассажиров. Воздушное судно отстранили от эксплуатации. В результате задержали рейсы по маршрутам Анталия — Москва, Казань — Анталия.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!