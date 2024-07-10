В Самаре сел из-за неисправности рейс Анталия — Казань

Западно-Сибирская транспортная прокуратура ведет проверку инцидента, из-за которого самолет экстренно сел в Самаре.



По предварительным данным, около 22:00 9 июля экипаж самолета AZUR air, следовавший из Антальи в Казань, из-за технической неисправности сел на запасной аэродром в Самаре.



На борту было 10 членов экипажа и 339 пассажиров. Воздушное судно отстранили от эксплуатации. В результате задержали рейсы по маршрутам Анталия — Москва, Казань — Анталия.