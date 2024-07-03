Два подростка пошли гулять с собакой и пропали в Жигулевске

В Жигулевске пропали два ребенка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Во вторник, 2 июля, около 18:00, из дома на ул. Никитина ушли гулять с собакой 14-летний Константин Голубцов и 16-летний Даниил Старых. После этого подростки пропали.
Приметы разыскиваемых:
1) рост 160-165 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, особых примет нет, был одет в черную футболку с белой надписью, серые шорты Nike, черные кроссовки и черные носки;
2) рост 165-173 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, зелено-карие глаза, особых примет нет, был одет в черную футболку с серым принтом, черные шорты и коричневые сандалии.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, правоохранители просят сообщить информацию в О МВД России по Жигулевску по адресу: ул. Декабристов, 4 или по тел. 8(84862)2-23-90, 8(84862)3-10-08 — дежурная часть, 88486231469 — отдел уголовного розыска.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!