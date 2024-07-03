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Два подростка пошли гулять с собакой и пропали в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске пропали два ребенка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во вторник, 2 июля, около 18:00, из дома на ул. Никитина ушли гулять с собакой 14-летний Константин Голубцов и 16-летний Даниил Старых. После этого подростки пропали.

Приметы разыскиваемых:

1) рост 160-165 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, особых примет нет, был одет в черную футболку с белой надписью, серые шорты Nike, черные кроссовки и черные носки;

2) рост 165-173 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, зелено-карие глаза, особых примет нет, был одет в черную футболку с серым принтом, черные шорты и коричневые сандалии.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, правоохранители просят сообщить информацию в О МВД России по Жигулевску по адресу: ул. Декабристов, 4 или по тел. 8(84862)2-23-90, 8(84862)3-10-08 — дежурная часть, 88486231469 — отдел уголовного розыска.

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