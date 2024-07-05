На Волге в Самаре спасен пострадавший при купании мужчина

В четверг, 4 июля, на Волге во второй половине дня напротив ул. Советской Армии в Самаре спасателями была оказана помощь мужчине, пострадавшему при купании, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В работе на водоеме участвовали три спасателя, которые использовали одно плавсредство.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!