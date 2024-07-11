Шестерых сап-серферов пришлось вытаскивать с середины Волги у Тольятти

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В среду, 10 июля, в Тольятти помощь спасателей понадобилась шести сап-серферам. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области