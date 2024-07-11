Шестерых сап-серферов пришлось вытаскивать с середины Волги у Тольятти

В среду, 10 июля, в Тольятти помощь спасателей понадобилась шести сап-серферам. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Инцидент произошел на Волге в районе мкр. Портовый. Из-за сильного ветра шестерых человек на сап–досках унесло далеко от берега.
Спасатели Центра гражданской защиты Тольятти эвакуировали людей на берег.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!