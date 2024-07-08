Забил "фонтан": в Самаре затопило на Московском шоссе

В понедельник, 8 июля, в Самаре появился "фонтан" на Московском шоссе. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Из-под земли начал бить столб воды в районе пересечения с ул. Губанова. Вероятно, там прорвало трубопровод.

В результате затопило дорогу. Посмотрите видео блогера Евгения Щекина с места.

РКС в комментариях к сообщению об аварии заявляет, что эта утечка воды не относится к их зоне ответственности. На месте работает бригада "Т Плюс".