Забил "фонтан": в Самаре затопило на Московском шоссе

В понедельник, 8 июля, в Самаре появился "фонтан" на Московском шоссе. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Из-под земли начал бить столб воды в районе пересечения с ул. Губанова. Вероятно, там прорвало трубопровод.
В результате затопило дорогу. Посмотрите видео блогера Евгения Щекина с места.
РКС в комментариях к сообщению об аварии заявляет, что эта утечка воды не относится к их зоне ответственности. На месте работает бригада "Т Плюс".
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!