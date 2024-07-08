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Альпинист из Тольятти погиб от удара молнии в горах в Кабардино-Балкарии

ТОЛЬЯТТИ. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 июля, на горе Дыхтау (5204 м), на высоте около 5100 метров погиб 51-летний альпинист из Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике. Спуск тела погибшего на 10:00 8 июля пока не произведен: не позволяют погодные условия.

Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике

На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России.

"Альпинист (...числился ...- прим. ред.) в составе зарегистрированной группы из двух человек. По предварительной информации, 51-летний мужчина при совершении восхождения погиб от удара молнии", - прокомментировали в ведомстве.

По состоянию на 11:00 7 июля коммерческим вертолетом была произведена заброска двух групп спасателей на высоту 2700 и 3800 метров. Второй участник восхождения в тот момент находился на высоте 4700 в палатке, у него имелась связь и запас продуктов.

В республиканском МЧС отметили, что в день трагедии погодные условия не позволили совершить подъем спасателям МЧС России, маршрут был обозначен как 4Б категории сложности. 

"При улучшении погодных условий будет осуществлен подъем и эвакуация тела альпиниста, - отметили тогда в ведомстве. - На работы привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 7 человек и 2 единицы техники".

По состоянию на 8:00 утра понедельника, 8 июля, спасатели МЧС России эвакуировали на коммерческом вертолете второго участника группы, 55-летнего жителя Крыма. Его доставили в альплагерь "Безенги", в медицинской помощи он не нуждался.

"В связи с неблагоприятным прогнозом спуск тела погибшего временно невозможен. Спасители ждут улучшения погодных условий. Информация уточняется", - отметили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На работы привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 7 человек и 2 единицы техники.

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