В Самаре на лодочной станции утонул мужчина

Во вторник, 2 июля, в Самаре на Волге утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
О том, что на лодочной станции около НФС пропал мужчина, сообщил очевидец. При нулевой видимости водолазам пришлось обследовать 200 кв. м дна. В итоге погибшего обнаружили на глубине 5 м в 40 м от берега.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!