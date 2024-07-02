В Самаре на лодочной станции утонул мужчина

Во вторник, 2 июля, в Самаре на Волге утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

О том, что на лодочной станции около НФС пропал мужчина, сообщил очевидец. При нулевой видимости водолазам пришлось обследовать 200 кв. м дна. В итоге погибшего обнаружили на глубине 5 м в 40 м от берега.