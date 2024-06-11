Защитник Юрий Умрихин покидает БК "Самара"

Защитник Юрий Умрихин по истечении срока действия контракта покидает "Самару".

Юрий провел за "Самару" два сезона. Он помог "Самаре" дебютировать в Единой Лиге ВТБ, вызывался из нашего клуба в национальную сборную, а нынешней весной внес свой вклад в решение задачи по выходу в плей-офф чемпионата.

В сезоне-2023/2024 Умрихин принял участие в 30 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 2,3 очка.