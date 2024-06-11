Защитник Юрий Умрихин покидает БК "Самара"

Защитник Юрий Умрихин по истечении срока действия контракта покидает "Самару".
Юрий провел за "Самару" два сезона. Он помог "Самаре" дебютировать в Единой Лиге ВТБ, вызывался из нашего клуба в национальную сборную, а нынешней весной внес свой вклад в решение задачи по выходу в плей-офф чемпионата.
В сезоне-2023/2024 Умрихин принял участие в 30 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 2,3 очка.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.