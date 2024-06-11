На ул. Лукачева в Самаре сгорел автомобиль

Во вторник, 11 июня, в Самаре сгорел автомобиль во дворе на ул. Лукачева. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар начался в 1:36 во дворе дома № 25. Горел Renault. Возгорание ликвидировали в 1:50. Пострадавших нет. Причину возгорания машины устанавливают.

Жильцы дома предполагают, что пожар мог произойти из-за стрельбы из ракетницы. "Видели искры, подумали, что кто-то фейерверк запускает так близко к дому", — комментируют очевидцы.

В те же сутки сгорел еще один автомобиль в Сызрани. 10 июня, в 23:39, в районе дома № 21 на ул. Урицкого загорелся КамАЗ. С огнем боролись восемь человек, пожар ликвидировали в 23:53. Пострадавших нет.