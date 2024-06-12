В Самаре автобус № 35 вернулся на свой маршрут

Движение автобуса № 35 по ул. Советской Армии восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Дорожные работы, которые были начаты 7 июня на ул. Советской Армии/8-я радиальная в оба направления, завершены. Движение автобусов маршрута № 35 по ул. Советской Армии, восстановлено 11 июня", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с аварийными работами на ул. Советской Армии напротив дома № 212а будет изменена трасса следования маршрутов №№ 35 и 21 м.