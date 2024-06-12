Андрей Кислов: "Сегодня как никогда важно сплотиться для решения общих задач"

Сенатор Российской Федерации, представитель от Самарской области в Совете Федерации Андрей Кислов поздравил земляков с главным государственным праздником — Днем России.
Как отметил в своем обращении парламентарий, День России символизирует неразрывную тысячелетнюю историю Отечества, помогает осознать чувство гордости за свою великую страну, объединяет ее граждан в любви к Родине.
"Сегодня нам как никогда важно укреплять мощь нашей Отчизны, беречь и преумножать созданное многими поколениями предков, максимально сплотиться во имя решения общих исторических задач", — отметил Андрей Кислов.
Сенатор выразил уверенность, что единение россиян позволит успешно справиться с любыми современными вызовами. Он также выразил благодарность всем жителям Самарской области за патриотический настрой и созидательный труд.
"Мы верим в свою родную землю и любим нее. Для нас нет ничего невозможного, потому что мы граждане необъятной и могучей страны, ее настоящее и будущее — наша общая ответственность. Залог успешного развития и процветания России — в нашем единении и стремлении укрепить ее силу и независимость", — подчеркнул народный избранник.
В заключение своего обращения сенатор пожелал жителям Самарской области новых побед и успехов, благополучия и оптимизма.
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