Андрей Кислов: "Сегодня как никогда важно сплотиться для решения общих задач"

Сенатор Российской Федерации, представитель от Самарской области в Совете Федерации Андрей Кислов поздравил земляков с главным государственным праздником — Днем России.

Как отметил в своем обращении парламентарий, День России символизирует неразрывную тысячелетнюю историю Отечества, помогает осознать чувство гордости за свою великую страну, объединяет ее граждан в любви к Родине.

"Сегодня нам как никогда важно укреплять мощь нашей Отчизны, беречь и преумножать созданное многими поколениями предков, максимально сплотиться во имя решения общих исторических задач", — отметил Андрей Кислов.

Сенатор выразил уверенность, что единение россиян позволит успешно справиться с любыми современными вызовами. Он также выразил благодарность всем жителям Самарской области за патриотический настрой и созидательный труд.

"Мы верим в свою родную землю и любим нее. Для нас нет ничего невозможного, потому что мы граждане необъятной и могучей страны, ее настоящее и будущее — наша общая ответственность. Залог успешного развития и процветания России — в нашем единении и стремлении укрепить ее силу и независимость", — подчеркнул народный избранник.

В заключение своего обращения сенатор пожелал жителям Самарской области новых побед и успехов, благополучия и оптимизма.