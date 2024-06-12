CARCADE выступила партнёром мероприятий к Дню защиты детей

1 июня традиционно отмечается День защиты детей. В рамках праздника во многих городах проводились образовательные и развлекательные мероприятия для всей семьи, в которых компания CARCADE также приняла участие.

Например, в Ижевске на главной сцене в парке Кирова состоялся большой праздник, спонсируемый лизинговой компанией CARCADE совместно с холдингом "АСПЭК-Авто". Были организованы квест-станции, розыгрыши призов и многое другое. Все желающие смогли получить консультации по представленным автомобилям брендов HAVAL и CHANGAN и возможностям их оформления в лизинг напрямую от сотрудников CARCADE. Кроме того, гости смогли оценить праздничный фуршет с угощениями и сладостями для маленьких гостей и концерт с участием творческих коллективов.

В Архангельске также прошло празднование в формате Дня открытых дверей для клиентов марки BAIC. В рамках программы были организованы шоу мыльных пузырей, аквагрим, фотосессия с ростовыми героями и фуршет. Ключевым событие стало разукрашивание смываемыми красками автомобилей BAIC: дети с огромным любопытством изучали новые авто и делали их ярче.

"Празднование Дня защиты детей в лизинговой компании CARCADE — это приятная традиция, которая создаёт атмосферу радости и веселья. Мы рады, что смогли создать такие яркие и незабываемые праздники для наших маленьких гостей и их родителей! Мероприятие в Архангельске посетило более 300 человек. Помимо этого, поставщик высоко оценил вовлечённость нашей компании в данное мероприятие, что ещё сильнее укрепило наши отношения", — поделился впечатлениями Артём Губин, ведущий менеджер ООО "Каркаде" в г. Архангельск.