"Мисс Самара 2024": "Я хотела почувствовать себя королевой, и до сих пор себя ей чувствую"

В Самаре 2 июня прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара-2024". За звание самой красивой и талантливой девушки города поборолись 12 участниц от 17 до 27 лет. Победительницей конкурса стала Елизавета Богданова. На днях девушке исполнилось 20 лет. Мы встретились с Лизой и поговорили о жизни, работе в модельном агентстве, учебе и победе в конкурсе.

— Расскажи о себе — где родилась, из какой семьи?

- Я родилась в Самаре. Моя мама врач. Изначально я хотела пойти по ее стопам, но моя жизнь сложилась иначе, и теперь я хореограф.

- Ты сейчас учишься?

- Да, в училище культуры на последнем курсе. После окончания решила поступать в Орловский институт культуры. Я ездила в этот институт на мастер-классы — там очень хорошая кафедра по моей специальности. Считаю, в моей профессии высшее образование обязательно.

- Кем планируешь работать?

- После вуза хочу потанцевать в качестве исполнителя. Уже сейчас я работаю педагогом. Знаю, что найти работу в этой сфере не сложно. В дальнейшем хочу поступить в московский ансамбль и начать работать в качестве артиста балета.

- Работаешь ли ты моделью? Поступали ли предложения?

- Да, уже около 6 лет работаю в модельном агентстве. Мой путь в этой сфере начался с конкурса красоты. Мама увидела пост о кастинге на конкурс "Юная Мисс Россия" на самарском этапе и спросила меня, не хочу ли я попробовать. Я сразу же согласилась. Тогда мне было около 13-14 лет. Я сразу представила себя на сцене в красивом платье, и очень вдохновилась этим. В итоге завоевала призовое место в своей категории, но на "Мисс Россия" не прошла. После этого мама предложила мне пойти в модельную школу, а после ее окончания я осталась там работать.

- У тебя есть молодой человек?

- Да, мое сердце занято.

- Как проводишь свободное время? Есть ли любимые места в городе?

- Любимое место — танцевальный зал. Я люблю проводить в нем много времени, к тому же сейчас готовлюсь к защите диплома. Сейчас вообще свободного времени нет, я уже не первую неделю без выходных.

- Расскажи, как ты решила принять участие в конкурсе? Как готовилась?

- Увидела запись, что идит набор и решила попробовать. Я давно знакома с организатором "Мисс Самара 2024" и даже участвовала в одном из его конкурсов. Не могу сказать, что меня взяли туда по знакомству, я проходила кастинг, как и все участницы.

- Как давно началась подготовка к "Мисс Самара 2024"?

- Я чуть позже приступила к подготовке, чем другие девочки — они начали готовиться с декабря, а я подключилась в марте.

- Другие участницы нормально восприняли, что ты подключилась к подготовке позже?

- Я смогла выстроить достаточно теплые отношения с ними. В первое время, конечно же, чувствовался дух конкуренции, но в процессе общения мы сдружились, а в день конкурса поддерживали и помогали друг другу.

- Волновалась перед выходом на сцену?

- Волновалась, конечно. Но после первого выхода волнение ушло, и я уже начала уверенно держаться на сцене. Я старалась показать точную уверенность в том, что делаю, и демонстрировать свою энергию, пыталась не акцентировать внимание на ошибках. Например, во время танца я поскользнулась и чуть не упала, но этого никто не заметил. У меня есть правило: все волнение оставлять за кулисами. На сцене я забываю обо всем: есть только я, зрители и жюри.

- Расскажи про свой творческий номер.

- Номер был подготовлен специально для конкурса, мне помогал мой преподаватель. Я выбрала испанский танец, он страстный и раскрывает женскую энергию.

- А какое испытание для тебя было самым сложным?

- Стоять на награждении так долго (смеется).

- Победа была ожидаемой?

- Конечно же, я очень старалась и хотела победить, но, безусловно, переживала из-за того, что членам жюри могло что-то не понравиться.

- Что дало участие в конкурсе?

- Благодаря конкурсу я стала еще увереннее. Хотела почувствовать себя королевой, и до сих пор себя так чувствую.

- Ощутила ли ты повышенное внимание после победы в конкурсе?

- В социальных сетях у меня закрытый профиль, поэтому написать мне никто не может. Я читала комментарии хейтеров, пишут, что могли бы и красивее найти, из серии "моя племянница в 100 раз красивее". У меня на такие комментарии возникает встречный вопрос: почему эта племянница не принимала участие, если она такая красивая и в 100 раз лучше, чем я? В интернете всегда найдутся люди, которые умнее и знают лучше, чем жюри.

- В качестве приза ты получила возможность поучаствовать в финале всероссийского конкурса "Мисс Россия 2024" в Москве. Подготовку уже начала?

- Нет, еще не начала, я сейчас погружена в работу и учебу. Хочу готовиться к этому конкурсу, не отвлекаясь, потому что нужно будет достойно выступить.

- Страшно ли тебе представлять Самару на всей российском конкурсе?

- Не могу сказать, что страшно, но волнительно, учитывая то, что там будут девушки со всей страны, и их будет далеко не 12.

- В чем залог успеха, по твоему мнению?

- Должна быть уверенность в том, чего ты хочешь. Если начинаешь какое-то дело и сомневаешься в нем, это провал. Проиграешь, даже не начав.