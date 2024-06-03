"Мисс Самара 2024" стала 19-летняя Елизавета Богданова

В воскресенье, 2 июня, в торговом центре "Мега" прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024". За звание самой красивой и талантливой девушки города поборолись 12 участниц в возрасте от 17 до 27 лет.

Финал состоял из трех этапов: конкурс-дефиле, творческий номер и конкурс вечерних платьев. По их итогам второй вице-мисс стала Виолетта Маркушина, а звание первой вице-мисс получила Дарья Титаренко.

Победительницей же конкурса "Мисс Самара" стала 19-летняя Елизавета Богданова. По словам девушки, победа для нее была неожиданной, она настраивалась на любой результат.

"Когда я услышала свое имя, моему счастью не было предела! Все-таки не зря было так много репетиций. Творческий номер я готовила около месяца, тщательно подбирала костюм и музыкальный материал, мне помогал мой педагог, поэтому все сложилось наилучшим образом. Я считаю, что такие конкурсы дают возможность почувствовать себя особенной", - поделилась Елизавета.

Будущим участницам подобных конкурсов она посоветовала верить в себя и в то, что в жизни нет ничего невозможного.

Победительница конкурса получила хрустальную диадему и возможность принять участие в финале Всероссийского конкурса "Мисс Россия 2024". Также участницы были награждены множеством подарков от партнеров конкурса.