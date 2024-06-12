Пожар в квартире на ул. Гастелло в Самаре тушили 30 человек

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В среду, 12 июня, в 16:42 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Гастелло,30 в Октябрьском районе Самары. Об этом сообщает пресс-служба управления.