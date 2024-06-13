Защитник Джавонтэ Хокинс покидает "Самару"

Защитник Джавонтэ Хокинс по истечении срока действия контракта покидает БК "Самара", сообщает пресс-служба клуба.

Джавонтэ провел за "Самару" один сезон. Его попадания помогли клубу добыть первую путевку в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Всего он принял участие в 39 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 11,2 очка и делал 2,7 подбора и 1,2 передачи.