Защитник Джавонтэ Хокинс покидает "Самару"

Защитник Джавонтэ Хокинс по истечении срока действия контракта покидает БК "Самара", сообщает пресс-служба клуба.
Джавонтэ провел за "Самару" один сезон. Его попадания помогли клубу добыть первую путевку в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Всего он принял участие в 39 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 11,2 очка и делал 2,7 подбора и 1,2 передачи.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.