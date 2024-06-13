Без паники: как помочь родственникам после общения с телефонными мошенниками

Никогда не разговаривайте с теми, кто звонит с незнакомых номеров, не диктуйте данных, не называйте коды из SMS. Конечно, ваши родители все знают и слышали много раз, но, как показывает опыт, это не гарантирует ничего. И вот однажды вам звонит мама или бабушка в слезах, так как она уже продиктовала кому-то цифры кода, и теперь не знает, что делать дальше. Вся надежда — на вас. Вместе с экспертами Минцифры и Tele2 собрали пошаговую инструкцию что делать, если вашим родным позвонили мошенники: что проверять, что блокировать, куда писать заявления. Да, придется много звонить и, возможно, ходить, но чем быстрее действовать — тем меньше масштаб последствий.
Немедленно позвонить в банки, где есть счета
Это должен сделать сам держатель счета, то есть пострадавший, но ему понадобятся ваши поддержка и подсказки. Необходимо немедленно связаться с информационным центром банка по номеру, указанному на официальном сайте или на обороте пластиковой карты, рассказать о случившемся, уточнить, какие именно данные сообщили мошенникам. Специалисты банка помогут разобраться в ситуации и проконсультируют о дальнейших действиях. Нередко они предлагают заблокировать счет и перевыпустить карту. Это неудобный, но самый действенный вариант сохранить сбережения.
Проверить Госуслуги
Пожилым людям всегда непросто пользоваться электронными сервисами, и здесь пригодится ваш опыт. В течение первого часа с момента происшествия проверьте, доступен ли личный кабинет на Госуслугах. Паспортные данные, сведения из водительского удостоверения и других документов жертвы открывают широкий простор для преступных маневров.
"Любые наши действия в Интернете оставляют "цифровой след". В зоне риска — наши личные данные, которые являются целью мошенников. Поэтому при любой ситуации нужно соблюдать осторожность. А в случае с единым порталом госуслуг — использовать двухфакторную аутентификацию. Это обеспечит безопасность в том числе тем клиентам, которые используют простые пароли, чьи учетные записи чаще других подвергаются вирусным атакам", — отметил врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
Если доступ в личный кабинет закрыт, вернуть его можно онлайн — на странице авторизации выберите "Восстановить", для дальнейших действий вам потребуется телефон или e-mail, номер одного из документов: паспорта, ИНН или СНИЛС родителя. Если злоумышленники сменили номер или электронную почту в аккаунте, то восстанавливать доступ придется офлайн через центры обслуживания, указанные на сайте Госуслуг. Если получится, съездите вместе, так всем будет спокойнее.
Замена SIM-карты
Дальше проверяем доступность номера телефона и личного кабинета у мобильного оператора. Наиболее популярные приемы, которые используют в таких случаях мошенники: замена SIM-карты и завершение ее срока действия, взлом личного кабинета, отключение услуг, утечка персональных данных, блокировка номера или продление срока действия договора. Если злоумышленники получили доступ к личному кабинету абонента, они попытаются оформить виртуальные SIM-карты (eSIM), цифровую подпись или привязать номер к счетам в финансовых организациях, в том числе в банках.
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Tele2: "Сотрудники Tele2 никогда не запрашивают коды из SMS для входа в личный кабинет. Как оператор мобильной связи, мы делаем все возможное, чтобы защитить данные своих клиентов, но, к сожалению, абоненты иногда теряют бдительность и сообщают коды злоумышленникам. В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться на горячую линию оператора, у Tele2 это номер 611, чтобы сбросить доступы в личный кабинет для всех устройств и при необходимости заблокировать номер. После блокировки номера владелец с паспортом может произвести замену SIM-карты в ближайшем салоне связи Tele2"
Алексей Сидоров также отмечает, что в случае замены SIM-карты все входящие и исходящие SMS будут автоматически заблокированы на 24 часа, что позволяет избежать несанкционированного входа в банковские системы. Телефонный номер абонента при этом не изменится.
Обращение в полицию и проверка кредитной истории
После этого стоит обратиться с заявлением в полицию, где важно подробно описать действия мошенников. Это можно сделать лично — в ближайшем отделении полиции, а также онлайн — на сайте МВД в разделе "Обращения". Срок рассмотрения электронных сообщений может доходить до 3 дней, поэтому лучше выбрать первый вариант — лично. Чем больше пройдет времени, тем сложнее будет найти преступника или доказать потом, что пострадавший не брал на себя кредиты.
Все вышеперечисленное желательно сделать в один день. Кроме того, эксперты рекомендуют отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй через официальный сайт Центрального банка Российской Федерации или на едином портале государственных услуг. Здесь вы сможете узнать, где хранится информация о кредитах и займах пострадавшего, и проверить наличие каких-либо "чужих" долгов. Вы имеете право бесплатно запросить данные в каждом бюро кредитной истории дважды в год, всего таких бюро в России 6 — все они включены в реестр Банка России, опубликованный на сайте регулятора.
В Волго-Вятском ГУ Банка России поясняют, информацию о заемщике кредитор отправляет в бюро кредитных историй не позднее 3 рабочих дней со дня, когда совершено действие, а уже с 1 июля 2024 года этот срок сократится до 2 дней. БКИ обновляют кредитную историю в течение одного рабочего дня после получения информации, с момента последнего обновления она хранится 7 лет. Если злоумышленники успели оформить кредит или заем — направьте в финансовую организацию, где он оформлен, заявление о том, что пострадавший этого не делал. Также доказать, что вы не получали деньги по кредиту, помогут выписки из ваших счетов в банках о том, что на них средства не поступали. К заявлению стоит приложить талон-уведомление из полиции. Если банк или МФО откажутся помочь в решении спора, обратитесь с жалобой в Банк России.
На днях министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев озвучил статистику, жертвами мошенников в 2023 году стали более полумиллиона россиян. Все мобильные операторы присоединились к системе "Антифрод" Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, входит в структуру Роскомнадзора). Ежедневно только в сети Tele2 с помощью верификации удается предотвратить 5-6 млн мошеннических атак, но злоумышленники изобретательны, используют звонки в мессенджерах, следят за текущими событиями и применяют новейшие цифровые технологии. Они обманывают своих жертв, предлагая "защиту" или "улучшение" качества жизни: например, часто предлагают понизить кредитный рейтинг, продлить контракт с мобильным оператором, избежать нового налога или сбора. Какой бы оригинальный заход ни придумали преступники, их главная задача — ввести потенциальную жертву в ступор, вызвать страх, смятение и не дать посоветоваться с родственниками. Родители часто чувствуют себя неудобно, когда их учат, а еще боятся помешать и побеспокоить. Важно донести им, что в любой непонятной ситуации можно и нужно смело класть трубку и звонить вам — вы точно плохого не посоветуете.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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