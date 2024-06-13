МТС ID предотвратила несколько сотен нарушений ПДД на самокатах несовершеннолетними в Самаре

Цифровая экосистема МТС сообщает о блокировке нескольких сотен аккаунтов несовершеннолетних пользователей кикшеринга МТС Юрент в Самаре с момента его интеграции с сервисом МТС ID. Всего в России заблокировано свыше 4000 таких аккаунтов, из которых больше всего было выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани.
В МТС Юрент МТС ID обеспечивает быструю авторизацию и проверку возраста владельцев аккаунтов, поскольку правила сервиса запрещают пользоваться электросамокатами лицам младше 18 лет. Передача информации о дате рождения происходит при аутентификации в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. Сам процесс безопасен для клиента, так как данные не передаются в открытом виде, сервис получает только маркер о соответствии пользователя заданным критериям. Данные о заблокированных пользователях никуда не передаются.
"2024 год МТС Юрент объявил "Годом безопасного самоката" — это внутренняя стратегия компании, направленная на повышение культуры и безопасности поездок. Минимизация случаев использования СИМ лицами, не достигшими 18-летнего возраста, — одно из важнейших направлений работы. Благодаря МТС ID мы уже начали блокировать аккаунты детей в приложении, а для взрослых, которые будут передавать им управление шеринговыми самокатами, повысили штраф до 10 тыс. рублей. Мы продолжим и дальше совершенствовать методы борьбы с такими нарушениями", — комментирует генеральный директор МТС Юрент Иван Туринге.
МТС ID предоставляет единый доступ к приложениям и сервисам, упрощая вход и обеспечивая безопасность данных с помощью современных шифрований. Продукт легко интегрируется с любыми платформами. Авторизация с помощью МТС ID работает и для абонентов других операторов.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.