МТС ID предотвратила несколько сотен нарушений ПДД на самокатах несовершеннолетними в Самаре

Цифровая экосистема МТС сообщает о блокировке нескольких сотен аккаунтов несовершеннолетних пользователей кикшеринга МТС Юрент в Самаре с момента его интеграции с сервисом МТС ID. Всего в России заблокировано свыше 4000 таких аккаунтов, из которых больше всего было выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани.

В МТС Юрент МТС ID обеспечивает быструю авторизацию и проверку возраста владельцев аккаунтов, поскольку правила сервиса запрещают пользоваться электросамокатами лицам младше 18 лет. Передача информации о дате рождения происходит при аутентификации в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. Сам процесс безопасен для клиента, так как данные не передаются в открытом виде, сервис получает только маркер о соответствии пользователя заданным критериям. Данные о заблокированных пользователях никуда не передаются.

"2024 год МТС Юрент объявил "Годом безопасного самоката" — это внутренняя стратегия компании, направленная на повышение культуры и безопасности поездок. Минимизация случаев использования СИМ лицами, не достигшими 18-летнего возраста, — одно из важнейших направлений работы. Благодаря МТС ID мы уже начали блокировать аккаунты детей в приложении, а для взрослых, которые будут передавать им управление шеринговыми самокатами, повысили штраф до 10 тыс. рублей. Мы продолжим и дальше совершенствовать методы борьбы с такими нарушениями", — комментирует генеральный директор МТС Юрент Иван Туринге.

МТС ID предоставляет единый доступ к приложениям и сервисам, упрощая вход и обеспечивая безопасность данных с помощью современных шифрований. Продукт легко интегрируется с любыми платформами. Авторизация с помощью МТС ID работает и для абонентов других операторов.