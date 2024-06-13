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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE успешно завершила весенний сезон партнёрских мероприятий

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE поддержала череду клиентских и партнёрских мероприятий в весеннем сезоне, которые прошли в разных городах и форматах. Все они были объединены общей целью: ещё раз заявить о себе как о надёжном финансовом партнёре.

6 марта в Санкт-Петербурге состоялась презентация автомобилей и комплекса услуг КЛЮЧАВТО для юридических лиц на мероприятии Fleet Day, на котором обсудили текущую ситуацию на автомобильном рынке, а также подробно рассказали о китайских автомобильных брендах и автопроизводителях. Отдельной темой обсуждения стали самые популярные китайские автомобили из разных сегментов. Гостей мероприятия ждал фуршет и подарки от партнёров.

11 апреля в Москве состоялось сразу два события: презентация кабриолета MG CYBERSTER и бизнес-завтрак совместно со знакомством с премиальным электромобилем NIO. На них рассказали об эксплуатационных и технических характеристиках новинок, продемонстрировали экстерьеры и интерьеры, а также разыграли фирменные призы.

В это же время в Новосибирске и Кургане презентовали компакт-кроссовер Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition. В рамках мероприятий прошли тест-драйвы, презентации автомобилей и их преимуществ для клиентов, тематические квизы и выступления бизнес-спикеров.

20 апреля CARCADE выступила партнёром на открытии сезона в Гольф-клубе Greenwood и презентации флагманских моделей EXEED в Волгограде с участием корпоративных клиентов. В рамках программы прошли тест-драйвы, презентации автомобилей и выступления приглашённых артистов.

"CARCADE является официальным провайдером лизинговых программ финансирования всех официальных брендов, представленных на территории РФ. Это позволяет нам принимать непосредственное участие в презентации новых моделей, чтобы должным образом презентовать все их технические возможности российскому потребителю", — отметила Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортерами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

Реклама. ООО "Каркаде".

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