На пожаре в Чапаевске пострадал мужчина

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В четверг, 13 июня, в 9:05, загорелись вещи в квартире дома на ул. Строительной, 8 в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.