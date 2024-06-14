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Финансы Экономика и бизнес

Экскаваторы КРАНЭКС с увеличенной скидкой на лизинг в CARCADE

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE и Машиностроительная группа КРАНЭКС объявляют об обновлении специальной программы финансирования гусеничных гидравлических экскаваторов торговой марки КРАНЭКС. Предложение действует до объявления новых специальных условий.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести экскаваторы КРАНЭКС различных моделей с использованием корпоративной скидки от 500 тыс. до 1,3 млн рублей. Так, к примеру, на экскаваторы EK 240 и ЕК-240LC распространяется скидка в размере 700 тыс. рублей, а лизинг экскаватора EK 330 доступен с выгодой в размере 1,3 млн рублей. Предложение распространяется только на новые экскаваторы в наличии либо в поставке через организатора программы.Скидка учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению.

Модельный ряд торговой марки КРАНЭКС представлен экскаваторами массой от 22 до 50 тонн. Экскаваторы изготавливаются по международным стандартам качества с использованием высококачественных компонентов. Температурный режим эксплуатации экскаваторов от -40 С0 до +40 С0 заложен в конструкции.

Собственный конструкторский центр Машиностроительной группы КРАНЭКС может спроектировать и изготовить любой гусеничный экскаватор или базовую машину на гусеничном ходу массой до 100 тонн, с учётом конкретных задач и требований заказчика. Сервисная сеть компании охватывает территорию всей страны и обеспечивает выезд сервисных бригад в кратчайшие сроки.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, программа автопомощи на дороге 24/7, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 3030 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5y2nQfJ

ИНН 3905019765

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