Мамы в бизнесе: в Самарской области принимают заявки на участие в образовательной программе "Мама-предприниматель"

Жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте "Мама-предприниматель 2024". Ежегодно программа помогает десяткам женщин успешно воплощать свои идеи в жизнь, стартовать в бизнесе и развивать любимое дело. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Федеральную программу курирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. "Программа "Мама-предприниматель" становится все более востребованной. Только в прошлом году мы приняли 5 тысяч заявок, участницами всех треков стали 3,5 тысяч женщин, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 млн рублей, еще 5 млн рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки", — отметила Татьяна Илюшникова.

В Самарской области региональный этап организует областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес". Заявки могут подавать женщины с несовершеннолетними детьми. Они могут быть начинающими предпринимателями (с бизнесом до 1 года), самозанятыми или только планировать создать свое дело.

"Программа "Мама-предприниматель" решает важную социальную задачу самореализации женщин, которые готовы совмещать роль мамы и предпринимателя. Каждая участница получает ценные знания, упаковывает свой проект, получает обратную связь от экспертов и составляет план поэтапного развития. Мы приглашаем жительниц Самарской области подавать заявки, пробовать свои силы и воплощать свои бизнес-идеи в жизнь", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для участниц запланирован образовательный курс по основам ведения предпринимательской деятельности. Каждая узнает, как прокачать бизнес-идею или масштабировать действующий проект, какие меры господдержки помогут в развитии конкретного проекта, как работать с маркетингом бизнеса и продукта, как финансово оцифровать потенциальную прибыльность бизнеса и др.

"Ежегодно мы помогаем участницам программы делать свои первые шаги в бизнесе. С каждым занятием они становятся увереннее в себе, под руководством наставников создают полноценные проекты, презентуют их и доказывают перспективность своих идей. И мы очень рады следить за развитием наших выпускниц, многие из которых успешно продолжают свой предпринимательский путь", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Заявки принимаются до 5 сентября на сайте мамапредприниматель.рф. Обучение пройдет в двух городах: в Самаре с 23 по 26 сентября, в Тольятти — с 16 по 19 сентября. По итогам образовательного интенсива экспертная комиссия выберет финалисток, которые посоревнуются за главный приз — грант в размере 100 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела.

Региональный финал пройдет 30 сентября в Самаре. Победительница также сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

Организаторы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.