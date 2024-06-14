ВТБ: объем трат на маркетплейсах вырос более чем в два раза

По итогам мая 2024 года число клиентов ВТБ, которые совершают покупки на маркетплейсах, увеличилось более чем в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня почти каждый четвертый клиент банка приобретает товары на онлайн-площадках, а объем потраченных на них средств вырос в 2,2 раза. ВТБ отмечает положительную динамику как по числу транзакций, так и по среднему чеку — за год эти показатели выросли на 50% и 35% соответственно. Средняя сумма трат на маркетплейсах достигла 7 тыс. рублей в месяц, это на 24% выше, чем в мае 2023 года.
Среди клиентов ВТБ наиболее активные покупатели на маркетплейсах — потребители в возрасте от 22 до 45 лет, в мае 2024 года доля этой категории составила 61% по объему трат и 58% по количеству. Наиболее динамично спрос на покупки на онлайн-площадках растет среди молодежи и клиентов старшего поколения. По итогам мая 2024 года число пользователей маркетплейсов в возрасте до 22 лет выросло почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их расходы увеличились почти в 4 раза, количество покупок — более чем в 2 раза и средний чек — более чем в 1,5 раза. Число клиентов старше 65 лет, совершающих покупки на онлайн-площадках, в мае удвоилось. Они потратили в 2,5 раза больше средств, совершив почти в 2 раза больше транзакций и увеличив средний чек на 28%.
В мае 2024 года большая часть клиентов (93%) использовали для оплаты покупок на маркетплейсах карты и Систему быстрых платежей (СБП). При этом банк фиксирует рост спроса на оплату с помощью СБП. В мае на нее пришлось 59% от объема трат и 51% от числа совершенных покупок. С начала года число пользователей, использующих этот инструмент, выросло в 2,4 раза, сумма трат и транзакций — в 2,5 раза. Средний чек при оплате по СБП на треть превышает оплаты картой.
"В мае этого года расходы клиентов ВТБ на маркетплейсах выросли более чем в 2 раза к 2023 году, а число совершенных транзакций — в 1,5 раза. Наибольшую динамику спроса мы видим среди молодежи и старшего поколения. По способам оплаты предпочтения пользователей варьируются — одни выбирают платежи по СБП благодаря возможным скидкам от торговых онлайн-площадок, другие — расплачиваются онлайн картой, чтобы воспользоваться преимуществами программы лояльности банка. Например, мы перезапустили нашу программу и теперь возвращаем кешбэк рублями — до 25% в выбранных категориях. Это взаимовыгодное партнерство. Маркетплейсы предлагают безграничную полку товаров, банки — самые разные способы их оплаты, а также обеспечивают безопасность проведения платежей. Результат такой синергии, в том числе развитого финтеха, — удобство и выгода для потребителей", — заявил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.