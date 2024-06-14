ВТБ: объем трат на маркетплейсах вырос более чем в два раза

По итогам мая 2024 года число клиентов ВТБ, которые совершают покупки на маркетплейсах, увеличилось более чем в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня почти каждый четвертый клиент банка приобретает товары на онлайн-площадках, а объем потраченных на них средств вырос в 2,2 раза. ВТБ отмечает положительную динамику как по числу транзакций, так и по среднему чеку — за год эти показатели выросли на 50% и 35% соответственно. Средняя сумма трат на маркетплейсах достигла 7 тыс. рублей в месяц, это на 24% выше, чем в мае 2023 года.

Среди клиентов ВТБ наиболее активные покупатели на маркетплейсах — потребители в возрасте от 22 до 45 лет, в мае 2024 года доля этой категории составила 61% по объему трат и 58% по количеству. Наиболее динамично спрос на покупки на онлайн-площадках растет среди молодежи и клиентов старшего поколения. По итогам мая 2024 года число пользователей маркетплейсов в возрасте до 22 лет выросло почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их расходы увеличились почти в 4 раза, количество покупок — более чем в 2 раза и средний чек — более чем в 1,5 раза. Число клиентов старше 65 лет, совершающих покупки на онлайн-площадках, в мае удвоилось. Они потратили в 2,5 раза больше средств, совершив почти в 2 раза больше транзакций и увеличив средний чек на 28%.

В мае 2024 года большая часть клиентов (93%) использовали для оплаты покупок на маркетплейсах карты и Систему быстрых платежей (СБП). При этом банк фиксирует рост спроса на оплату с помощью СБП. В мае на нее пришлось 59% от объема трат и 51% от числа совершенных покупок. С начала года число пользователей, использующих этот инструмент, выросло в 2,4 раза, сумма трат и транзакций — в 2,5 раза. Средний чек при оплате по СБП на треть превышает оплаты картой.

"В мае этого года расходы клиентов ВТБ на маркетплейсах выросли более чем в 2 раза к 2023 году, а число совершенных транзакций — в 1,5 раза. Наибольшую динамику спроса мы видим среди молодежи и старшего поколения. По способам оплаты предпочтения пользователей варьируются — одни выбирают платежи по СБП благодаря возможным скидкам от торговых онлайн-площадок, другие — расплачиваются онлайн картой, чтобы воспользоваться преимуществами программы лояльности банка. Например, мы перезапустили нашу программу и теперь возвращаем кешбэк рублями — до 25% в выбранных категориях. Это взаимовыгодное партнерство. Маркетплейсы предлагают безграничную полку товаров, банки — самые разные способы их оплаты, а также обеспечивают безопасность проведения платежей. Результат такой синергии, в том числе развитого финтеха, — удобство и выгода для потребителей", — заявил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.