В Самаре сгорел автобус на пр. Кирова

В пятницу, 14 июня, в Самаре сгорел автобус. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошел в районе 16:00 на пр. Кирова, 191. Пострадавших нет.

Как сообщает региональное ГУ МВД, водитель почувствовал запах бензина в салоне и снизил скорость, чтобы высадить пассажиров на остановке. В этот момент в моторном отсеке прозвучал хлопок, началось задымление. В итоге пассажиры вышли, а автобус загорелся.