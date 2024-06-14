Во Всемирный день донора волонтёры "Единой России" пополнили областной банк крови

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" пришли на станции переливания крови и в больницы в 42 регионах, чтобы помочь тем, кто нуждается в донорской крови.

В Самаре в областную станцию переливания крови активисты "Молодой Гвардии" приехали рано утром. Желающих поддержать акцию по сдаче крови долго искать не пришлось. "Мы знаем, что есть пациенты, которым срочно нужно переливание крови. Зачастую это спасает жизнь. Поэтому пришли сюда и надеемся, что наша кровь пригодится", — поделился Максим Тюрин, заместитель руководителя "Молодой Гвардии" Октябрьского района.

Екатерина Комиссарова оказалась в числе энтузиастов: "Мне поначалу было немного не по себе. Как это — отдавать свою кровь. Но врачи объяснили, что быть донором не только почетно, но и полезно для организма. Все прошло хорошо. Надеюсь, что моя кровь пойдет на пользу другому человеку".

Областная служба крови обеспечивает пациентов достаточными запасами безопасной крови. Но банк крови, напоминают медики, необходимо регулярно пополнять. И доноры-добровольцы в этом — первые помощники.