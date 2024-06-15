Экс-чиновника из Тольятти будут судить за превышение полномочий

В Тольятти завершилось расследование экс-руководитель городского департамента городского хозяйства. Его обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Речь может идти о муниципальном служащем Максиме Кузахметове. Напомним, в ноябре 2022 г. упавшее дерево убило мужчину. Началось разбирательство. По версии следствия, Кузахметов знал, что к трагедии привело ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны сотрудников администрации. При этом с мая по сентябрь 2023 г. чиновник подделал документы о том, что упавшее дерево было сухостоем, а срубить его должны были сотрудники МБУ "Зеленстрой". Это бы помогло чиновникам из администрации избежать ответственности.

Во время расследования появились новые данные о возможных нарушениях Кузахметова. Правоохранители считают, что в 2023 г. руководитель департамента городского хозяйства участвовал в изготовлении сметы на благоустройство территории около стелы-панно "Радость Труда" в Автозаводском районе. Контракт стоил 37 млн рублей. Но условия ограничивали конкуренцию и были сделаны под конкретного поставщика.