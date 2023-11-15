16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В отношении тольяттинского чиновника Максима Кузахметова возбудили второе дело Замначальника госпиталя подозревают в получении взятки за прохождение медкомиссии Самарец стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое вождение В Самаре отправилось в суд уголовное дело об убийстве с отрезанием головы Работница финансовой организации в Самаре стала жертвой мошенников

Преступления Происшествия

В отношении тольяттинского чиновника Максима Кузахметова возбудили второе дело

ТОЛЬЯТТИ. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в отношении главы департамента городского хозяйства администрации Тольятти Максима Кузахметова. Ранее он уже стал фигурантом одного уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Напомним, в ноябре 2022 г. на улице в Тольятти дерево упало на человека. Пострадавший погиб и началось разбирательство. По версии следствия, Кузахметов знал, что к этому привело ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны сотрудников администрации. При этом с мая по сентябрь 2023 г. чиновник подделал документы о том, что упавшее дерево было сухостоем, а срубить его должны были сотрудники МБУ "Зеленстрой". Это бы помогло чиновникам из администрации избежать ответственности.

Во время расследования этого дела появились новые данные о возможных нарушениях со стороны Кузахметова. Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, стало известно, что в 2023 г. руководитель департамента городского хозяйства участвовал в изготовлении сметной документации по благоустройству территории на объекте стелы-панно "Радость Труда" в Автозаводском районе. Контракт стоил 37 млн рублей. Работы были предусмотрены муниципальной программой. Но, по версии следствия, условия ограничивали конкуренцию и были сделаны под конкретного поставщика.

"По данному факту в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации Тольятти возбуждено еще одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Чиновнику грозит лишение свободы. Согласно сайту администрации Тольятти, сейчас Кузахметов все еще находится в должности. Он был назначен на пост с 14 марта 2022 года. Ранее работал в сферах ЖКХ и теплоэнергетики.

Согласно открытым данным, подряд на благоустройство территории у стелы "Радость труда" выигрывала компания "Федерация-Т".

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3