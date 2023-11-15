В отношении тольяттинского чиновника Максима Кузахметова возбудили второе дело

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в отношении главы департамента городского хозяйства администрации Тольятти Максима Кузахметова. Ранее он уже стал фигурантом одного уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Напомним, в ноябре 2022 г. на улице в Тольятти дерево упало на человека. Пострадавший погиб и началось разбирательство. По версии следствия, Кузахметов знал, что к этому привело ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны сотрудников администрации. При этом с мая по сентябрь 2023 г. чиновник подделал документы о том, что упавшее дерево было сухостоем, а срубить его должны были сотрудники МБУ "Зеленстрой". Это бы помогло чиновникам из администрации избежать ответственности.

Во время расследования этого дела появились новые данные о возможных нарушениях со стороны Кузахметова. Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, стало известно, что в 2023 г. руководитель департамента городского хозяйства участвовал в изготовлении сметной документации по благоустройству территории на объекте стелы-панно "Радость Труда" в Автозаводском районе. Контракт стоил 37 млн рублей. Работы были предусмотрены муниципальной программой. Но, по версии следствия, условия ограничивали конкуренцию и были сделаны под конкретного поставщика.

"По данному факту в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации Тольятти возбуждено еще одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Чиновнику грозит лишение свободы. Согласно сайту администрации Тольятти, сейчас Кузахметов все еще находится в должности. Он был назначен на пост с 14 марта 2022 года. Ранее работал в сферах ЖКХ и теплоэнергетики.

Согласно открытым данным, подряд на благоустройство территории у стелы "Радость труда" выигрывала компания "Федерация-Т".