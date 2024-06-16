Два человека погибли под поездом на станции Киркомбинат в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 16 июня, в Самаре два человека погибли под поездом. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура