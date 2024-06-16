Два человека погибли под поездом на станции Киркомбинат в Самаре

В воскресенье, 16 июня, в Самаре два человека погибли под поездом. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.
Трагедия произошла на станции Киркомбинат. Мужчина и женщина переходили пути и попали под железнодорожный состав. Машинист экстренно тормозил, но избежать столкновения не удалось.
По факту произошедшего транспортная прокуратура начала проверку.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!