Самарский стадион "Восход" рассматривают под жилье для работников "оборонки"

В министерстве строительства Самарской области пояснили зачем ведомство пыталось сменить зонирование участка под стадионом "Восход" в Самаре. В ответе на запрос Волга Ньюс в минстрое сообщили, что территория рассматривалась правительством региона, "как один из потенциальных участков в целях реализации проекта строительства жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Восход" расположен в районе пересечения пр. Кирова и Заводского шоссе. В непосредственной близости от него находится завод "ОДК-Кузнецов". Рядом есть еще несколько предприятий ОПК.

Напомним, в начале июня мэрия Самары отклонила предложение министерства строительства вынести на общественное обсуждение вопрос о смене зонирования участка площадью 3,86 га под стадионом "Восход" с зоны Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения) на зону в Ж-4.1 (многоэтажная жилая застройка).

В горадминистрации мотивировали отказ несоответствием таких планов Генеральному плану города.

Напомним, стадион "Восход" был построен в 1963 г. и принадлежал самарскому заводу "Моторостроитель" (ныне "ОДК-Кузнецов"). В 2011 г. были достигнуты договоренности о передаче объекта в собственность региона. Тогда анонсировались планы по созданию на его базе футбольной детско-юношеской спортивной школы. С 2013 г. объект был заброшен. В 2019-2020 гг. планировалось провести реконструкцию стадиона. В недавнем интервью Волга Ньюс министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщала о поиске инвестора на этот проект.