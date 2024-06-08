Минстрою отказали в смене зонирования для застройки стадиона "Восход" в Самаре

Мэрия Самары отклонила предложение областного министерства строительства о смене зонирования участка под стадионом "Восход" на пересечении пр. Кирова и Заводского шоссе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Минстрой предлагал перевести участок площадью 3,86 га из зоны Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения) в зону в Ж-4.1 (многоэтажная жилая застройка).

"Изменение зонирования в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации не представляется возможным. Отказать в рассмотрении на общественных обсуждениях (публичных слушаниях) в связи с несоответствием Генеральному плану городского округа Самара", — вынесли резолюцию в мэрии.

Напомним, стадион "Восход" был построен в 1963 г. и принадлежал самарскому заводу "Моторостроитель" (ныне "ОДК-Кузнецов"). В 2011 г. были достигнуты договоренности о передаче объекта в собственность Самарской области. Тогда анонсировались планы по созданию на его базе футбольной детско-юношеской спортивной школы. С 2013 г. объект был заброшен.

В 2019-2020 гг. планировалось провести реконструкцию стадиона. Однако он до сих пор находится в заброшенном состоянии. В недавнем интервью Волга Ньюс министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщала о поиске инвестора на этот проект.

При этом еще в мае 2022 г. ДОМ.РФ заявил о планах продажи имущественного комплекса стадиона "Восход". На продажу планировалось выставить земельный участок площадью 3,3 тыс. кв. м, здания авиационного техникума, склада и гаража. ДОМ.РФ специализируется на развитии жилищного строительства.