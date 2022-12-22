Учредитель ГК "Визит" выкупает имущественный комплекс рядом со стадионом "Восход"

Финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ подвел итоги аукциона по продаже имущественного комплекса на пересечении пр. Кирова и Заводского шоссе. Единственная заявка поступила от владельца ГК "Визит" Михаила Минаева, сообщается в протоколе аукциона.

Цена продажи составила 15,3 млн рублей. В лот входят земельный участок площадью 3,3 тыс. кв. м (кадастровая стоимость 10,5 млн руб., по данным Росреестра), здания авиационного техникума (23,8 млн руб.), склада и гаража.

В ответе на запрос "Волга Ньюс" Михаил Минаев уточнил, что согласно градостроительному плану земельного участка и выписке из ЕГРН на выкупаемой территории отсутствует сооружение стадиона.

"Что касается планов относительно приобретаемого имущества, то после обследования здания авиационного техникума и здания склада, гаража, расположенных на земельном участке, будут разработаны несколько концепций использования данного имущества. Решение о выборе конкретного проекта для указанной площадки будет принято после получения всех данных по результатам технического обследования здания авиационного техникума, здания склада, гаража, а также после получения информации о видах использования земельного участка от согласующих органов/организаций", - сообщил Михаил Минаев.