Учредитель ГК "Визит" выкупает имущественный комплекс рядом со стадионом "Восход"

Финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ подвел итоги аукциона по продаже имущественного комплекса на пересечении пр. Кирова и Заводского шоссе. Единственная заявка поступила от владельца ГК "Визит" Михаила Минаева, сообщается в протоколе аукциона.
Цена продажи составила 15,3 млн рублей. В лот входят земельный участок площадью 3,3 тыс. кв. м (кадастровая стоимость 10,5 млн руб., по данным Росреестра), здания авиационного техникума (23,8 млн руб.), склада и гаража.
В ответе на запрос "Волга Ньюс" Михаил Минаев уточнил, что согласно градостроительному плану земельного участка и выписке из ЕГРН на выкупаемой территории отсутствует сооружение стадиона.
"Что касается планов относительно приобретаемого имущества, то после обследования здания авиационного техникума и здания склада, гаража, расположенных на земельном участке, будут разработаны несколько концепций использования данного имущества. Решение о выборе конкретного проекта для указанной площадки будет принято после получения всех данных по результатам технического обследования здания авиационного техникума, здания склада, гаража, а также после получения информации о видах использования земельного участка от согласующих органов/организаций", - сообщил Михаил Минаев.
Последние комментарии
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))