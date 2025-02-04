Застройщик ЖК на берегу Волги в Самаре передумал судиться с Госстройнадзором

ООО "СЗ "Престиж", строящее жилой комплекс на берегу Волги в Октябрьском районе Самары, отозвало иск к Государственной инспекции строительного надзора Самарской области.

Напомним, работы по возведению ЖК "Престиж" на ул. Межевой начались в мае 2024 г., и привели к конфликту с жильцами находящегося по соседству ТСН "Лейтенанта Шмидта, 1". Члены ТСН обратились в суд с требованием к минстрою отменить разрешение на строительство 8-этажного здания с подземным паркингом на их придомовой территории (ранее появлялась информация, что компания собирается возвести 11-этажный элитный дом на 14 квартир).

Затем жильцы дома № 1 по ул. Лейтенанта Шмидта также обратились в прокуратуру с заявлением о возможном подлоге, допущенном при выдаче градостроительного плана участка под новый ЖК.

11 сентября Госстройнадзор выдал ООО "СЗ "Престиж" предписание, в котором были отражены пять нарушений:

- в процессе строительства застройщик занял смежный участок, выделенный под благоустройство и санитарное обслуживание. При том, что организация "дополнительный" строительной площадки проектной документацией не предусмотрена;

- на территории строительной площадки до начала выполнения работ основного периода, не в полном объеме выполнено ограждение с защитным козырьком с западной стороны. Складирование строительных материалов, конструкций, изделий обеспечивается на смежном земельном участке;

- принятая организационно-технологическая последовательность выполнения работ не предусматривает выполнение работ по устройству шпунтового ограждения котлована, которые производились на момент проверки. Застройщиком обеспечено строительство объекта без разработки и утверждения проектных решений по устройству шпунтового ограждения котлована;

- застройщиком не организовано выполнение в начальный период строительства комплекса работ по мониторингу окружающей застройки, проводимого с целью безопасности строительства и эксплуатационной надежности проектируемого здания.

- застройщиком не выполнены мероприятия по обеспечению строительной площадки (в пределах ГПЗУ) водой для пожаротушения из расчета 5 л/с при трехчасовой продолжительности тушения пожара (в общем объёме 54 тонны).

Предписанием был определен срок устранения нарушений до 15 ноября 2024 года.

"Престиж" попытался оспорить предписание в арбитражном суде. Иск был подан в конце сентября.

В ходе разбирательства в дело вступило третье лицо — ООО "СЗ Волгострой", чьи интересы были истцом якобы нарушены. Двухэтажное здание, принадлежащее "Волгострою", находится по ул. Межевая, 10 на расстоянии шесть метров от возводимой "Престижем" многоэтажки.

По заключению строительно-технической экспертизы, проведенной ООО "Интеллект", повреждения этого здания "не позволяют его безопасную эксплуатацию по назначению в связи со сползанием грунта в котлован, вырытый для строительства МКД на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0000000:36743, а также появившимися трещинами на стенах здания".

В "Волгострое" считают, что отсутствие шпунтового ограждения котлована (на которое указывал Госстройнадзор) на момент выемки грунта для котлована, учитывая два подземных этажа для гаража, привело к уже необратимым последствиям.

"Волгострой" при этом выступил против принятия отказа "Престижа" от иска. В компании намерены добиваться рассмотрения причинно-следственной связи между повреждением здания и отсутствием шпунтового ограждения до начала выемки грунта. Отметим, что "Престиж" ранее заявлял, что повреждения здания возникли до начала строительства.

В "Волгострое" также указывают, что ст. 52 Градостроительного кодекса РФ запрещает застройщику продолжать работы до устранения нарушений, перечисленных в предписании. Однако активное строительство продолжается.