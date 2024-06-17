Мужчина пострадал при пожаре на ул. Свободы в Самаре

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В воскресенье, 16 июня, в 20:44, загорелись вещи в квартире на ул. Свободы, 161 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.