Бывший главврач "Пироговки" возглавил тольяттинский Медгородок

Еще в одном медицинском учреждении Самарской области сменился главный врач. Нового руководителя назначили для Тольяттинской городской клинической больницы № 5, которую также называют Медгородок.

Судя по данным сайта медучреждения, должность главного врача стала вакантна еще весной 2024 года, когда пост покинул Алексей Кирсанов.

Некоторое время обязанности главрача исполнял зам по медицинской части Владимир Козлов. Теперь он вернулся к своим основным обязанностям.

Должность главного врача Медгородка занял Александр Вавилов. Он хорошо известен жителям Самары — возглавлял городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова, был депутатом гордумы.

Кстати, нынешний глава Тольятти Николай Ренц долгие годы был главным врачом Медгородка. Он и представлял Александра Вавилова персоналу.