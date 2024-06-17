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Здравоохранение Общество

Бывший главврач "Пироговки" возглавил тольяттинский Медгородок

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Еще в одном медицинском учреждении Самарской области сменился главный врач. Нового руководителя назначили для Тольяттинской городской клинической больницы № 5, которую также называют Медгородок.

Фото: Тольяттинская городская клиническая больница №5

Судя по данным сайта медучреждения, должность главного врача стала вакантна еще весной 2024 года, когда пост покинул Алексей Кирсанов.

Некоторое время обязанности главрача исполнял зам по медицинской части Владимир Козлов. Теперь он вернулся к своим основным обязанностям.

Должность главного врача Медгородка занял Александр Вавилов. Он хорошо известен жителям Самары — возглавлял городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова, был депутатом гордумы.

Медгородок построили в 1970-80 годы как медсанчасть Волжского автомобильного завод (АВТОВАЗ). Сегодня это больница на 2329 коек круглосуточного и дневного стационара, где ежегодно получают медицинскую помощь до 75 тысяч человек. Амбулаторно здесь лечат по 200 тысяч человек в год. В составе больницы функционируют службы хирургии, терапии, онкологии, гинекологии, межрайонный перинатальный центр, межрайонный травматологический центр I уровня, городской центр эндопротезирования крупных суставов, региональный сосудистый центр, инфекционная служба, служба детства, диагностическая служба, паллиативное подразделение и отделение реабилитации для взрослых и детей.

 

Кстати, нынешний глава Тольятти Николай Ренц долгие годы был главным врачом Медгородка. Он и представлял Александра Вавилова персоналу.

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