Михаил Кулагин продолжит выступать за "Самару"

Защитник Михаил Кулагин продолжит выступать за БК "Самара", сообщает пресс-служба клуба. С игроком активировали предусмотренную в подписанном прошлым летом контракте опцию продления соглашения еще на один сезон.

В минувшем сезоне Кулагин принял участие в 39 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 7,9 очка и делал 1,8 подбора и 1,8 передачи. Также он вошел в тройку лучших игроков Единой Лиги ВТБ по проценту реализации штрафных (90%).

"Буду рад провести в Самаре еще один сезон. Самара — хороший город с отличными болельщиками, которые очень любят баскетбол. С такой поддержкой всегда очень приятно играть. Будем стараться добиваться все новых высот! До встречи в новом сезоне!", — заявил спортсмен.