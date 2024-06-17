ВСК: самый опасный для туристов этим летом регион — Краснодарский край, самый безопасный — соседний Северный Кавказ

Отдыхать за рубежом летом опаснее, чем в России — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, на отечественные курорты приходится не более 15% обращений по страхованию путешественников. Среди популярных туристических направлений 88% происшествий фиксируется в Краснодарском крае, а самый безопасный отдых на Северном Кавказе — не более 4,5% ЧП.
По данным Страхового Дома ВСК, 48% обращений по страхованию путешественников летом фиксируется в августе, 33% — в июле и только 19% в июне.
Самыми "опасными" городами для отдыха летом стали:
- Адлер (пригород Сочи) — 54% летних ЧП
- Сочи — 12%
- Лоо (пригород Сочи) — 10%
- Санкт-Петербург — 5,3%
- Анапа — 5%
Самые "безопасные" среди популярных туристических городов:
- Казань — 0,1%
- Калининград — 0,1%
- Москва — 0,3%
- Туапсе — 0,5%
- Геленджик — 0,9%
В целом же, на курорты Краснодарского края приходится 88% обращений по туристическому страхованию летом. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ (в частности обострения гастрита, отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты и пр.).
В Санкт-Петербурге люди чаще всего обращаются за помощью в связи с ЛОР-заболеваниями, а также травмами (переломы, ушибы, растяжения).
Один из самых безопасных регионов для летнего отдыха — Северный Кавказ, на него приходится суммарно до 4,5% страховых случаев, большинство фиксируется во время отдыха в Ессентуках (1,7%) и Кисловодске (1,5%). Туристы тут чаще всего сталкиваются с различными ОРВИ, а также проблемами с давлением.
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