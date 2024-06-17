ВСК: самый опасный для туристов этим летом регион — Краснодарский край, самый безопасный — соседний Северный Кавказ

Отдыхать за рубежом летом опаснее, чем в России — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, на отечественные курорты приходится не более 15% обращений по страхованию путешественников. Среди популярных туристических направлений 88% происшествий фиксируется в Краснодарском крае, а самый безопасный отдых на Северном Кавказе — не более 4,5% ЧП.

По данным Страхового Дома ВСК, 48% обращений по страхованию путешественников летом фиксируется в августе, 33% — в июле и только 19% в июне.

Самыми "опасными" городами для отдыха летом стали:

Адлер (пригород Сочи) — 54% летних ЧП

Сочи — 12%

Лоо (пригород Сочи) — 10%

Санкт-Петербург — 5,3%

Анапа — 5%

Самые "безопасные" среди популярных туристических городов:

Казань — 0,1%

Калининград — 0,1%

Москва — 0,3%

Туапсе — 0,5%

Геленджик — 0,9%

В целом же, на курорты Краснодарского края приходится 88% обращений по туристическому страхованию летом. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ (в частности обострения гастрита, отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты и пр.).

В Санкт-Петербурге люди чаще всего обращаются за помощью в связи с ЛОР-заболеваниями, а также травмами (переломы, ушибы, растяжения).

Один из самых безопасных регионов для летнего отдыха — Северный Кавказ, на него приходится суммарно до 4,5% страховых случаев, большинство фиксируется во время отдыха в Ессентуках (1,7%) и Кисловодске (1,5%). Туристы тут чаще всего сталкиваются с различными ОРВИ, а также проблемами с давлением.