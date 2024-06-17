В центре Самары сошел с рельсов трамвай

В понедельник, 17 июня, в Самаре в районе улиц Фрунзе и Красноармейской сошел с рельсов трамвай. Как рассказывают очевидцы, все случилось около 16:00. Данных о пострадавших нет.

ЧП с трамваями в Самаре — не редкость. Например, 12 июня в городе на полном ходу загорелся трамвай с пассажирами.