Ночью 17 человек тушили крупный пожар в частном доме в селе под Тольятти

В понедельник, 17 июня, в 3:00 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Азотчиков в селе Зеленовка Ставропольского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 17 человек и добровольная пожарная команда с. Зеленовка.

Пожар удалось ликвидировать в 4:45. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.