Кадеты из Луганска месяц гостили в Самаре

﻿В течение недели 30 ребят, учащихся Луганского кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова, гостили в Самарской области.

Здесь для них была организована насыщенная культурно-развлекательная и спортивно-оздоровительная программы.

Поездка состоялась благодаря организациям, входящим в состав Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП).

"Это уже вторая поездка детей в Самару: в том году мы принимали ребят из приграничных территорий, а сегодня показываем красоты Самарского края ребятам, которые решили посвятить свою дальнейшую

жизнь военной службе. Поездка состоялась благодаря спонсорской помощи предприятий, входящих в состав Ассоциации. Хочется поблагодарить депутатов Государственной Думы Александра Хинштейна и Антона Гетта, которые выступили инициаторами поездки и помогли с логистикой, а также региональное правительство и лично врио губернатора региона Вячеслава Федорищева за оказанную помощь в

посещении ребятами знаковых для Самарской области мест и событий", – рассказал президент ПАССП Алексей Пальгов.

В первые дни отдыха ребята побывали в Борском районе, Самарском цирке, на экскурсии на судостроительную верфь "Нефтефлот", прокатились на колесе обозрения и отправились на скоростном судне "Валдай" в Ширяево и Винновку.

"С радостью приняли в самарском регионе учащихся Луганского кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова — будущих защитников нашей родной земли! Уверен, что ребятам у нас понравилось. Самарская область — замечательный край, имеющий славную историю, и

все его жители сегодня объединены одной общей целью — поддержать наших бойцов, помочь им отстоять мир и свободу на родной земле", – отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.