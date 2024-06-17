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Общество

Кадеты из Луганска месяц гостили в Самаре

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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﻿В течение недели 30 ребят, учащихся Луганского кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова, гостили в Самарской области.

Здесь для них была организована насыщенная культурно-развлекательная и спортивно-оздоровительная программы.

Поездка состоялась благодаря организациям, входящим в состав Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП).

"Это уже вторая поездка детей в Самару: в том году мы принимали ребят из приграничных территорий, а сегодня показываем красоты Самарского края ребятам, которые решили посвятить свою дальнейшую
жизнь военной службе. Поездка состоялась благодаря спонсорской помощи предприятий, входящих в состав Ассоциации. Хочется поблагодарить депутатов Государственной Думы Александра Хинштейна и Антона Гетта, которые выступили инициаторами поездки и помогли с логистикой, а также региональное правительство и лично врио губернатора региона Вячеслава Федорищева за оказанную помощь в
посещении ребятами знаковых для Самарской области мест и событий", – рассказал президент ПАССП Алексей Пальгов.

В первые дни отдыха ребята побывали в Борском районе, Самарском цирке, на экскурсии на судостроительную верфь "Нефтефлот", прокатились на колесе обозрения и отправились на скоростном судне "Валдай" в Ширяево и Винновку.

"С радостью приняли в самарском регионе учащихся Луганского кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова — будущих защитников нашей родной земли! Уверен, что ребятам у нас понравилось. Самарская область — замечательный край, имеющий славную историю, и
все его жители сегодня объединены одной общей целью — поддержать наших бойцов, помочь им отстоять мир и свободу на родной земле", – отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

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