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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" стало лауреатом регионального конкурса "ЭкоЛидер — 2023"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" признано лауреатом конкурса "ЭкоЛидер — 2023", организованного Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Предприятие награждено Дипломом 2-й степени в номинации "Промышленный гигант". Высокую оценку экспертного совета конкурса получила его деятельность по обеспечению безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения сотрудников к природе и участие в экологических акциях на территории Самарской области.

Награждение победителей и призеров состоялось во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого в г. Самаре. В мероприятии принял участие врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.

"Транснефть - Приволга" традиционно демонстрирует ответственное отношение к охране окружающей среды и ежегодно реализует ряд экологических проектов, таких как проведение работ по выпуску водных биологических ресурсов в водоемы, участие в городских и региональных экологических акциях, высадке деревьев и озеленении территорий", — отметил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.

На предприятии проводится постоянный мониторинг соблюдения требований экологической безопасности и производственный контроль. Сотрудники активно участвуют в общероссийских тематических мероприятиях и проводят собственные экологические акции. Ответственное отношение к экологии ежегодно признается экспертами на региональном уровне — третий год подряд компания входит в тройку лидеров.

В 2023 году на реализацию комплекса мер в области обеспечения экологической безопасности АО "Транснефть - Приволга" направило более 500 млн рублей.

Конкурс "ЭкоЛидер" проводится с 2000 года в целях поощрения организаций, муниципальных образований и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории региона. Конкурс охватывает широкий круг участников — от представителей общественности, промышленных предприятий до органов местного самоуправления. Мероприятие призвано содействовать распространению положительного практического опыта в области экологии и повышению экологической культуры населения Самарской области.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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