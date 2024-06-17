АО "Транснефть - Приволга" стало лауреатом регионального конкурса "ЭкоЛидер — 2023"

АО "Транснефть - Приволга" признано лауреатом конкурса "ЭкоЛидер — 2023", организованного Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Предприятие награждено Дипломом 2-й степени в номинации "Промышленный гигант". Высокую оценку экспертного совета конкурса получила его деятельность по обеспечению безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения сотрудников к природе и участие в экологических акциях на территории Самарской области.

Награждение победителей и призеров состоялось во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого в г. Самаре. В мероприятии принял участие врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.

"Транснефть - Приволга" традиционно демонстрирует ответственное отношение к охране окружающей среды и ежегодно реализует ряд экологических проектов, таких как проведение работ по выпуску водных биологических ресурсов в водоемы, участие в городских и региональных экологических акциях, высадке деревьев и озеленении территорий", — отметил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.

На предприятии проводится постоянный мониторинг соблюдения требований экологической безопасности и производственный контроль. Сотрудники активно участвуют в общероссийских тематических мероприятиях и проводят собственные экологические акции. Ответственное отношение к экологии ежегодно признается экспертами на региональном уровне — третий год подряд компания входит в тройку лидеров.

В 2023 году на реализацию комплекса мер в области обеспечения экологической безопасности АО "Транснефть - Приволга" направило более 500 млн рублей.

Конкурс "ЭкоЛидер" проводится с 2000 года в целях поощрения организаций, муниципальных образований и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории региона. Конкурс охватывает широкий круг участников — от представителей общественности, промышленных предприятий до органов местного самоуправления. Мероприятие призвано содействовать распространению положительного практического опыта в области экологии и повышению экологической культуры населения Самарской области.